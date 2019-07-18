У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы

Пользователь приложения "БлаБлаКар" воспользовался сервисом и пережил необычное приключение. Парня "подбросили" из Петербурга в Москву на поезде.
Уточняется, что 15 июля житель Москвы решил вернуться домой из Петербурга. Он заранее нашел себе машину через этот сервис. Выходило очень даже выгодно, всего 1300 рублей. Правда, ему пришло в личку сообщение: "А вам важно, на каком транспорте ехать?" Главное, чтобы не пешком, ответил мужчина. Вечером он приехал на указанное место встречи – почему-то на Московский вокзал, почему-то на определенный путь. Машин на перроне не наблюдалось, был лишь поезд. Неожиданно из кабины вышел машинист, представившийся Романом. В итоге из Питера в столицу москвич целую ночь добирался на поезде.
Однако теперь у машиниста, решившего "подблаблакарить" по пути из Петербурга в Москву, проблемы: компания заблокировала его профиль, начала собственную проверку. Гораздо серьезнее то, что проверку начала Октябрьская железная дорога. В компании обещают проверить сначала информацию об этом случае, а затем и самого машиниста-бомбилу. Скорее всего, он останется без работы, пишет Telegram-канал Baza.
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