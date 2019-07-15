В Башкирии молния убила пастуха и обесточила семь деревень

В башкирской деревне Казы-Ельдяк пастух с лошадью погибли от удара молнии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС.
В результате непогоды оказались обесточены семь населенных пунктов. На место происшествия выехал дежурный подстанции. В настоящее время проводятся восстановительные работы.
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ищу женщину онанистку
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Как убрать дряблость с ног
Люблю мужа сестры
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Сняла трусы в метро!
Ребенку 3 года, что дарить?
Заставляет худеть
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку