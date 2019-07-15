В Петербурге корабль врезался в набережную

В понедельник, 15 июля, в Санкт-Петербурге судно "Метеор" врезалось в Дворцовую набережную. Инцидент случился недалеко от Эрмитажа, сообщает 78.ru.
В результате столкновения была повреждена носовая часть корабля. Несмотря на это "Метеор" продолжил движение по маршруту. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, передает телеканал "360".
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