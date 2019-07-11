В Мурманске женщина утопила дочь и выбросила в мусоропровод

В Мурманске полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу СКР.
Как установили следователи, женщина родила дома, после чего утопила девочку. Тело ребенка она выбросила в мусоропровод.
Проводится проверка. Злоумышленнице может грозить до пяти лет тюрьмы.
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