Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
Для борьбы с наводнением в Иркутске задействована Российская армия. По данным сайта "Комсомольская правда", солдаты Центрального военного округа выдвинулись в зону бедствия для оказания помощи населению, которое пострадало от паводка.
Уточняется, что силы и средства для этого выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Подполковник Сергей Шорин заявил изданию URA.ru, что оно было принято после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
В иркутский город Нижнеудинск отправились порядка 50 военнослужащих, в том числе инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Вместе с ними в зону паводка будет доставлена спецтехника, передает РИА ФАН.
Life напоминает, что президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подключить военных к борьбе с наводнением в Иркутской области. Главнокомандующий распорядился организовать отдых в летних лагерях для детей из пострадавших от стихийного бедствия районов.
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