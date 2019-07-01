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Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина

Фото: www.globallookpress.com
Министр обороны Сергей Шойгу отправил отряд военных в город Нижнеудинск Иркутской для помощи населению, пострадавшему от наводнения. Такие меры были приняты после поручения президента России Владимира Путина. 
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Для борьбы с наводнением в Иркутске задействована Российская армия. По данным сайта "Комсомольская правда", солдаты Центрального военного округа выдвинулись в зону бедствия для оказания помощи населению, которое пострадало от паводка.

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Уточняется, что силы и средства для этого выделены по решению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Подполковник Сергей Шорин заявил изданию URA.ru, что оно было принято после обращения полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

  

В иркутский город Нижнеудинск отправились порядка 50 военнослужащих, в том числе инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Вместе с ними в зону паводка будет доставлена спецтехника, передает РИА ФАН.

Life напоминает, что президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подключить военных к борьбе с наводнением в Иркутской области. Главнокомандующий распорядился организовать отдых в летних лагерях для детей из пострадавших от стихийного бедствия районов.

1 июля 2019, 08:12

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