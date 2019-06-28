Жители Сочи остались без света из-за наводнения

Из обильных осадков и наводнения в поселке Лесном Адлерского района около четырех жителей Сочи остались без света. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обильные ливни обрушились на регион днем в пятницу, из-за чего несколько рек вышли из берегов. В некоторых местах размыло дороги, подтопило дома. Повалены деревья и линии электропередач, что и стало причиной отключения. Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет в дома жителей Сочи.
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