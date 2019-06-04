В Тольятти перевернулся батут с детьми

В Тольятти батут с детьми опрокинулся из-за сильного ветра. Двое малышей получили серьезные травмы. Информации о госпитализации детей пока не поступало.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На данный момент устанавливаются лица, ответственные за произошедшее, передает РИА Новости.
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