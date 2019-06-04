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Регионы

Под Москвой поймали торговца оружием

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В Истре полицейские задержали торговца оружием. У него нашли автомат с полусотней патронов, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Подозреваемый был пойман в момент продажи предмета, похожего на АК, за 50 тысяч рублей. Оружие направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

4 июня 2019, 13:34

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