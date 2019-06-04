В Кузбассе на шахте произошло смертоносное обрушение

На шахте "Распадская" в Кемеровской области при обрушении породы погиб человек. На месте находились 473 горняка, пишет РИА Новости.
Обстоятельства трагедии выясняются. Отметим, что "Распадская" – крупнейшая угольная шахта в России. Добыча там началась в 1973 году.
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