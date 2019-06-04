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Регионы

Под Белгородом легковой автомобиль угодил под поезд

прочитано 269 раз

Под Белгородом произошла страшная авария. Отечественный легковой автомобиль попал под пассажирский поезд.

Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист заметил автомобиль и применил экстренное торможение, однако машина все равно попала под поезд. К счастью, никто не пострадал, пишет "Экспресс газета".

4 июня 2019, 11:29

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