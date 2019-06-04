В вологодской деревне три человека погибли в страшном пожаре

В Вологодской области во время пожара в частном доме погибли три человека. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека.
Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и все перегородки в доме. Сотрудники экстренных служб обнаружили три тела, передает FlashNord.
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