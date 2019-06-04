Под Екатеринбургом загорелись склады

В Свердловской области три часа горели склады с лакокрасочной продукцией. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Из-за сильного задымления пожарным было сложно тушить пламя. В итоге открытое горение было ликвидировано. По данным телеканала "360", пострадавших нет.
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