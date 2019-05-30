В Дмитрове пьяный вусмерть мужчина утонул на глазах у возлюбленной

Семейный пикник в Дмитрове обернулся трагедией. Изрядно выпивший мужчина утонул во время купания в водоеме.
Заплыв в состоянии оказался для него последним – он утонул. Стоит отметить, что это происходило на глазах его спутницы, с которой тот устроил семейный пикник. Спасатели нашли тело утонувшего лишь спустя несколько дней, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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