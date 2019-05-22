Отказало шасси: в Новом Уренгое самолет совершил экстренную посадку

В Новом Уренгое самолет ЯК-42 был вынужден совершить аварийную посадку. У взлетающего лайнера не убралось шасси.

Сообщается, что на борту было 111 человек, среди которых – трое детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Борт встречали экстренные службы, передает ToDay News Ufa.

