Отказало шасси: в Новом Уренгое самолет совершил экстренную посадку

В Новом Уренгое самолет ЯК-42 был вынужден совершить аварийную посадку. У взлетающего лайнера не убралось шасси.
Сообщается, что на борту было 111 человек, среди которых – трое детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Борт встречали экстренные службы, передает ToDay News Ufa.
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