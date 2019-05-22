В квартире под Москвой нашли изрезанные трупы

В поселке имени Цюрупы Воскресенского района нашли два изрезанных трупа. На телах мужчины и женщины зафиксировали множественные ножевые ранения грудной клетки и шеи.

Установлены личности умерших. Ими оказались 30-летний хозяин квартиры и его 26-летняя сожительница. Следователи возбудили дело об убийстве, передает сайт "Подмосковье сегодня".