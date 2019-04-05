В Уфе сбежавшая из психбольницы пациентка пыталась улететь в Москву

3 апреля на борту вылетавшего из Уфы в Москву самолета была замечена странная пассажирка – она не могла найти своего места. Оказалось, что при себе у женщины не было ни билетов, ни паспорта. Вдобавок ко всему, она не могла вспомнить своего имени. Стало известно, что безбилетнице 65 лет и она сбежала из местной психиатрической больницы, передает портал "Реальное время". О том, как ей удалось покинуть стены клиники и пройти все зоны контроля без документов не сообщается. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку.