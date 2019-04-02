Под Москвой на детском конкурсе отравились 50 человек

На детском танцевальном конкурсе в Мытищах отравились около 50 человек. Следственный комитет России по Московской области начал проверку по данному факту.
Известно, что ЧП произошло в детском оздоровительном лагере "Клязьма". Ради участия в конкурсе туда съехались дети со всей страны. В результате происшествия двое пострадавших были госпитализированы, передает "ФедералПресс".
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