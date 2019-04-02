В Башкирии 60-летнего учителя судят за развратные действия

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего бывшего учителя одной из местных школ. Мужчину подозревают в совершении развратных действий без применения насилия.
По версии следствия, пострадавшей является 15-летняя ученица школы, в которой работал преподаватель. Следователи допрашивают учащихся и педагогов, передает ToDay News Ufa.
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