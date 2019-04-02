В Петербурге прогремели два взрыва

Первый взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени Можайского на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Сообщается, что сработала мина. По предварительным данным, пострадали два человека.
Еще один взрыв произошел в сельскохозяйственном институте в Пушкине. Там пострадал один человек.
Позже стали известны подробности обоих ЧП. В Пушкине у лаборантки лопнула банка, которую она грела в микроволновке. Пострадала сама девушка.
В Военной академии имени Можайского была обнаружена мина. В здании была объявлена эвакуация, а офицеры решили отнести снаряд в безопасное место. Во время переноски он сдетонировал.
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