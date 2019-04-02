На улице в Петербурге нашли мертвого топ-менеджера из Ирландии

В ночь на 2 апреля под окнами одного из домов на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело мужчины, передает FlashNord. В погибшем опознали 51-летнего гражданина Ирландии, который работал в России на должности финансового директора крупной строительной компании.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что мужчина жил в гостинице на Лиговском проспекте в центре города, а погиб на северной окраине.