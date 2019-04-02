В Калининграде на заброшенном заводе произошел пожар

Вечером 1 апреля на территории заброшенного завода "Цепрусс" в Калининграде произошел пожар, передает RT. Площадь огня составил порядка 1,2 тысячи квадратных метров. В тот же день возгорание удалось локализовать, однако окончательно потушить пожар спасатели не могут до сих пор. Ведется работа по заливке и разбору завалов. Из-за ЧП часть жителей города остались без света и тепла. Подробности произошедшего устанавливаются.
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