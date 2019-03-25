На Ямале потух Вечный огонь

На площади Памяти в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа потух Вечный огонь, сообщает URA.ru. По какой причине это произошло – неизвестно. Местные жители подозревают, что власти экономят на газе.

Мемориал в Ноябрьске не первый раз оказывается в центре общественного внимания. В 2016 году горожане активно обсуждали снимок двух подростков, которые присели на корточки у Вечного огня и грели руки. А в 2017-м мужчина попытался украсть с памятника цветы, чтобы подарить своей девушке.

