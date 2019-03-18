Ижевчанка украла из бара копилку с деньгами

Сотрудница одного из баров в Ижевске обратилась в полицию с сообщением о краже денег. Подозреваемой оказалась женщина, которая просила в заведении продать ей в долг алкогольные напитки.
Получив отказ, злоумышленница украла копилку с деньгами и скрылась. Ущерб составил около 800 рублей. Арестованной женщине грозит до четырех лет лишения свободы, передает udm-info.ru.
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