Володин: Нацпроекты направлены на улучшение жизни севастопольцев

Интеграция Севастополя в правовое, экономическое, социальное и гуманитарное пространство России практически завершена. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе совместного заседания Совета Госдумы и Законодательного собрания города. Делегация нижней палаты находится в Крыму для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с Россией.



Перед началом заседания депутаты возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова. Мемориал состоит из 26 гранитных плит, включающих имена Героев СССР.



Совместные заседания Вячеслав Володин назвал новым форматом. Спикер Госдумы выразил надежду, что он будет востребован и в будущем.

Прошедшие пять лет потребовали мобилизации сил и решения конкретных задач, отметил председатель нижней палаты. "Большая работа по масштабной интеграции в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России практически завершена. Остается необходимость точечной настройки", – сказал Володин. Спикер также напомнил о необходимости реализации нацпроектов и госпрограмм.

Подробно Володин остановился на достижениях Севастополя за последние пять лет. По его словам, город становится энергонезависимым – построен энергомост, выходит на проектную мощность Балаклавской ТЭС. Отметил спикер и стремительное развитие транспортной инфраструктуры: открылось движение по автомобильной части Крымского моста, совсем скоро заработает железная дорога, продолжается строительство автотрассы "Таврида".

По словам председателя нижней палаты, положительную динамику показывает индекс промышленного производства – за последние годы рост составил более 150%, растет и индекс промпроизводства – на 6,5%. "Валовый региональный продукт в 2018 году составил 198 тысяч 600 рублей на душу населения", – привел впечатляющие цифры спикер Госдумы.

Кроме того, отметил законодатель, за пять лет создан правовой фундамент развития Севастополя. Активно в этом участвуют депутаты, представляющие город русской воинской славы в Госдуме, подчеркнул спикер. По его словам, в приоритетном порядке рассматривались вопросы, посвященные здравоохранению, повышению пенсий, образованию.

Володин напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал регионы активнее включаться в работу над социально-экономической повесткой.

"Наша с вами общая цель, чтобы Севастополь развивался опережающими темпами. Граждане должны уже в этом году увидеть изменения к лучшему от реализации национальных проектов", – подчеркнул парламентарий.



На совместном заседании Совета Госдумы и Заксобрания Севастополя выступили также министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава местного парламента Екатерина Алтабаева.

Васильева отметила, что в Севастополе работают 66 школ. А на создание новых учебных заведений в ближайшие два года городу будет выделено 595 миллионов рублей, подчеркнула министр.

В свою очередь, Вероника Скворцова напомнила, что в Севастополе зарождались многие направления отечественной медицины. Принятые за последние годы шаги позволили увеличить среднюю продолжительность жизни севастопольцев на 1,5 года, отметила глава Минздрава.

Напомним, депутаты Госдумы прибыли в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с Россией. В состав делегации входят более 40 законодателей, включая первых вице-спикеров, зампредов нижней палаты, руководителей всех думских фракций и глав профильных комитетов.

В первой половине дня в Симферополе прошло первое совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. До этого депутаты приняли участие в торжественном шествии и митинге.