В Мурманске пьяная девушка ударила полицейского ножом

В отношении 20-летней жительницы Мурманска было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", передает портал "ФедералПресс". Само нападение произошло еще в декабре 2018 года. Сообщается, что сотрудники патрульно-постовой службы прибыли в одну из квартир по заявлению о громкой музыке. Их встретила пьяная хозяйка. Замечания оперативников не понравились девушке и она, сходив на кухню за ножом, пырнула одного из стражей порядка в поясницу. Подозреваемую задержали. Свою вину она полностью признала. Свой поступок девушка объяснила тем, что была пьяна.
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