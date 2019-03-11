Пьянка полицейских под Москвой обернулась серьезными последствиями

Двух правоохранителей из Подмосковья уволили за любовь выпить на работе. Досталось и начальству.

Нетрезвых сотрудников органов охраны правопорядка заметили очевидцы. Инцидент произошел в микрорайоне Ольгино в Железнодорожном. Полицейские были на службе и в форменном обмундировании. Их поступок сочли порочащим честь сотрудников органов внутренних дел. Полицейских уволили по отрицательным мотивам, передает телеканал "360".