В Петербурге женщина купила ребенка за шесть тысяч рублей

Жительницу Санкт-Петербурга задержали при попытке забрать новорожденного ребенка, которого она приобрела у живущей в Пензе женщины, передает Flashnord. Выяснилось, что с февраля по март 2018 года жительница Пензы общалась с потенциальной покупательницей, желая за деньги передать ей ребенка, которого в тот момент вынашивала. Вскоре женщины договорились о сделке. С приближением времени родов женщина приехала в Северную столицу, где легла в один из роддомов. Там она представила документы покупательницы, чтобы та смогла забрать новорожденного вместе нее. А получив шесть тысяч рублей жительница Пензы уехала домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновных находящегося в беспомощном положении".