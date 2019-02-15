Подробности жестокого избиения мэра Иваново
Ивановская полиция возбудила дело по статье 213 Уголовного кодекса – "Хулиганство". По данным местного управления МВД, Владимир Шарыпов в результате нападения получил незначительные травмы.
Неизвестный, вооруженный битой, набросился на градоначальника возле его дома. Шарыпов не растерялся и оказал сопротивление. Мэр даже попытался задержать нападавшего, но тому удалось скрыться.
Владимир Шарыпов подтвердил журналистам факт нападения и сообщил, что обратился в больницу. Однако 15 февраля градоначальник уже был на рабочем месте.
"Сегодня утром Владимир Иванович вышел на работу. Будет ли он брать больничный, не могу сказать", – сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Иваново Анна Лобанова.
О происшествии был сразу проинформирован губернатор Ивановской области. Станислав Воскресенский выразил сочувствие Владимиру Шарыпову. Расследование дела взято на личный контроль главы региона: он поручил найти и наказать преступников.
Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с ноября 2016 года, напоминает РИА Новости. Как известно, мэр увлекается боевыми искусствами.
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