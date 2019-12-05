В Карелии на мужчину обрушился дом

В Беломорске во время сноса аварийного дома пострадал рабочий. ЧП случилось днем на улице Порт-поселок.
Трое рабочих распилили последние бревна на крыше и раскачали конструкцию так, что она рухнула. "Один из мужчин провалился до первого этажа вместе с кирпичами и бревнами. К счастью, он остался жив", – цитирует очевидца FlashNord. Обстоятельства происшествия выясняются.
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