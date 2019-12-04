Вылетевший из Москвы лайнер совершил экстренную посадку

Летевший из столицы в Омск лайнер авиакомпании "Победа" совершил вынужденную посадку в Тюмени. Пилот принял такое решение из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения.
По данным "Москвы 24", Омск окутал сильный туман. Информации о пострадавших не поступало.
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