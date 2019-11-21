Под Москвой пироманы сожгли ГАЗель

Жители Реутова стали свидетелями сильного пожара. Рядом с одним из домов загорелся припаркованный автомобиль.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", воспламенившаяся ГАЗель стала результатом детских шалостей с петардами. Виновников пока установить не удалось.
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