В Петербурге посетитель избил сотрудника магазина

В центре Петербурга мужчина напал на сотрудника магазина. Дебошир попал в полицию, а избитый в больницу.
По данным ИА "Невские новости", злоумышленник угрожал убить сотрудника торговой точки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
В центре Петербурга мужчина напал на сотрудника магазина. Дебошир попал в полицию, а избитый в больницу.
По данным ИА "Невские новости", злоумышленник угрожал убить сотрудника торговой точки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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