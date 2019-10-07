Под Москвой младенец захлебнулся материнским молоком и умер

В подмосковной Балашихе ночью произошла жуткая трагедия. Мать кормила грудью двухмесячного ребенка, но в какой-то момент он захлебнулся молоком и умер.
Отец не выдержал горя от потери наследника и покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте ЧП работают следователи, пишет телеграм-канал "112".
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