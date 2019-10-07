В Череповце местный житель жестоко убил бывшую девушку

В Череповце местный житель жестоко расправился с бывшей возлюбленной. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Как удалось установить следователям, мужчина напал на бывшую девушку в подъезде жилого дома. Он нанес жертве 32 ранения, после чего задушил. Перед тем, как покинуть место преступления, местный житель забрал сумку с деньгами, телефон и браслет убитой, сообщает FlashNord.
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