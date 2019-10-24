Умер бывший футболист клуба "Зенит"

Умер бывший бомбардир футбольного клуба "Зенит-Ижевск" Андрей Иванов. Спортсмен скончался на 55-м году жизни.
Стоит отметить, что почти всю свою футбольную карьеру Иванов провел в клубах "Зенит", "Газовик-Газпром" и "Динамо". На его счету 443 матча и 160 голов, напоминает ИА "Удмуртия".
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