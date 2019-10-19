Жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском

Четырехметровая волна затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, 16 пострадали, 13 пропали без вести.
Работники артели Красноярского края после прорыва дамбы пытались спасти своих коллег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Щетинкинского сельсовета Валерия Щекалева. Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм, оно даже не было официально зарегистрировано.
Работник прииска Олег Пугачев рассказал подробности прорыва дамбы под Красноярском. Он вспомнил, как тонули в унесенных мощной волной вагончиках люди. После ЧП, по его словам, "общагу несло по воде". "Там люди кричали "Помогите!", – цитирует мужчину "Царьград".
Сам очевидец сначала только слышал шум приближающейся воды.
Но увидел он ее не сразу. По словам работника прииска, было еще темно – шесть часов
утра по местному времени. Многие люди еще спали. Поняв, что происходит, Пугачев
побежал будить коллег. Некоторым ему удалось помочь. Однако, прибежав в
поселок, мужчина осознал, что опоздал: мощный селевой поток уже гнал вагончики
из поселка, где жили работники рудника.
Известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.
Владимир Путин дал поручения после прорыва дамбы под Красноярском. "Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты", – доложил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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