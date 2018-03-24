В Киеве прорвало дамбу: больше тысячи погибших

Техногенные аварии в СССР были не редкостью. Человеческие ошибки в сочетании с техническими неисправностями приводили к ужасным трагедиям. Одна из самых жутких катастроф за все советское время произошла 13 марта 1961 года в Киеве. Столицу Украины чуть не смыло с лица земли в результате прорыва дамбы.

Понедельник, как известно, день тяжелый. Начало очередной рабочей недели выпало на 13 марта. Сонные киевляне спешили на работу. Вряд ли кто-то из горожан мог подумать, что тот солнечный мартовский день станет последним в их жизни.

Дамба в районе Бабьего Яра на северо-западной окраине города начала разрушаться в 6:45. На протяжении 10 лет туда сливали отходы производства (пульпу) ближайшие кирпичные заводы. Ранним утром в Куреневке, одном из районов Киева, горожане начали замечать небольшой поток воды.

Настоящая катастрофа разразилась в 8:30, когда дамбу, наконец, прорвало. Оттуда со скоростью пять метров в секунду хлынула волна пульпы высотой 14 метров и шириной более 20. Так начался печально известный Куреневский потоп.

Серо-коричневая селевая лавина очень быстро заполнила прилегающие улицы. Ее сила была настолько велика, что волна легко переворачивала легковые автомобили, разрушала здания, увлекая за собой не успевших укрыться в безопасном месте пешеходов. Все вокруг покрылось селевым слоем из глины, песка и грязи.

13 марта 1961 года -Куреневская трагедия.



Моя мама - студентка последнего курса мединститута

должна была обойти на Куреневке в ЭТОТ день больных детей по квартирам (в помощь участковым врачам).



Но в напарниках у нее был слегка ленивый студент, который https://t.co/jcJEW7f5Ty pic.twitter.com/mYHAtH9YwS — Nina Nemo (@Nina122014) 13 марта 2018 г.

Поток повалил электрические столбы, что привело к возгоранию трамваев, переполненных пассажирами. Кто-то пытался выбраться, проламывал стекла, но все равно погибал в неистовой лавине. Другие оказались поражены электрическим током.

По некоторым оценкам, наружу вырвалось более 700 тысяч кубических метров пульпы. Поток снес на своем пути не только людей, машины и целые здания, но и расположенное поблизости кладбище. Жуткое зрелище: вода извлекла из могил разложившиеся трупы и не истлевшие фрагменты гробов.

Больше всего от разбушевавшейся стихии досталось трамвайному депо имени Красина, предприятию "Укрпромконструктор", стадиону "Спартак" и местной больнице. Сильно пострадал участок улицы Фрунзе и все строения, расположенные в районе Бабьего яра.

Около половины построек составляли одноэтажные и двухэтажные дома. Стадион "Спартак" был затоплен жижой настолько, что его ограда полностью скрылась под слоем грязи и глины. Накрывшая целый район вязкая пульпа полностью уничтожила трамвайный парк. Всего зона бедствия составила пять тысяч квадратных метров, частично или полностью разрушенными оказались 53 здания, включая два общежития.



57 лет назад, 13.03.1961, в Киеве Куреневская трагедия унесла жизни около 2,000 человек. Прорвало дамбу.�� pic.twitter.com/PL4DqKyJfY — Alexander (@avaza1972) 13 марта 2018 г.

Как это часто бывало в стране советов, партия далеко не всегда считала нужным сообщать людям о случившемся. На несколько дней киевские телефоны замолчали, дозвониться до украинской столицы было невозможно. Даже пилотам гражданской авиации приказали не совершать полеты над местом трагедии в течение нескольких недель.

Однако масштабы Куреневского потопа и его последствия были таковы, что скрыть катастрофу было невозможно. Но оставалась другая "опция" – уменьшить или вовсе засекретить количество погибших. По официальным данным, в результате схода селевого потока погибли 145 человек.

По неофициальным же количество жертв катастрофы превысило тысячу человек. Многие говорили о полутора тысячах, другие и вовсе утверждали, что под пульпой были заживо похоронены более двух тысяч человек.

К чести тогдашнего украинского руководства, гражданам, потерявшим в результате потопа свое жилье, довольно скоро вручили ключи от новых квартир. В качестве дополнительной меры поддержки была предоставлена возможности покупки в рассрочку бытовой техники. Вот только людей, к сожалению, вернуть было уже нельзя.