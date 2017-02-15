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Происшествия

Страшные последствия прорыва плотин

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Из США приходят леденящие душу новости. В Калифорнии из-за угрозы обрушения плотины Оровилл – самой большой в стране – власти срочно эвакуируют десятки тысяч человек.
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Жители населенных пунктов Лайв-Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас-Лейк, Оливхерст, Гридли, Юба-сити срочно покидают дома. Некоторые семьи берут с собой лодки на случай, если не успеют выбраться из опасной зоны. 

Уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков, выпавших нынешней зимой после нескольких засушливых лет. Причем ранее эксперты предупреждали, что плотина повреждена, что может привести к затоплению близлежащих городов.

Оровиллская плотина. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Департамент водного хозяйства штата Калифорния опубликовал пост в Twitter, вызвавший панику среди местных жителей. "Плотина может обрушиться в течение следующего часа", – написали чиновники.

Сотрудники ведомства заявили, что для снижения уровня воды будут привлекать авиацию и выпускать воду из плотины. Однако позже госслужащие признали, что, несмотря на приложенные усилия, опасность сохраняется и ситуация остается непредсказуемой. "Если у нас есть повреждение структуры плотины, то это уже очень плохо", – заявил исполняющий обязанности главы департамента водных ресурсов.

Yep, that's a problem right there...

Публикация от Tyson Shorthorn (@radbones4l)

На сегодняшний день плотина в Оровилле является самой высокой в США и одной из самых высоких в мире. Она была возведена в 60-е годы прошлого столетия. По мнению экспертов, в случае прорыва стена воды может стереть с лица земли шесть городов, расположенных ниже. Специалисты также полагают, что наводнение угрожает и одному из крупнейших городов страны – Сан-Франциско.

Беспокойство экспертов можно понять. В новейшей истории человечества уже случались катастрофы на гидротехнических сооружениях и все они имели разрушительные последствия. Dni.Ru вспомнили самые страшные аварии, произошедшие на плотинах. 

12 марта 1928 года – Сент-Френсис

Почти 90 лет назад в Калифорнии обрушилась плотина высотой 59 метров. Поток воды с бешеной скоростью пронесся по каньону, сметая все на своем пути.

Стена воды высотой 40 метров снесла электростанцию, находившуюся в 25 километрах ниже по течению. В результате 80-километровая долина оказалась полностью затопленной. Жертвами катастрофы стали около 600 человек.

Плотина Сент-Френсис. Фото: wikipedia.org 

Позже выяснилось, что одной из причин аварии стала недостаточная инженерная бдительность при появлении первых трещин в бетонной плотине уже во время возведения. Кроме того, суд установил, что контроль правительственных организаций над проектированием и строительством объекта был недостаточным. Но главным фактором, повлиявшим на масштабность катастрофы, был признан палеоразлом под восточной опорой плотины, обнаруженный уж после трагедии.

18 августа 1941 года – ДнепроГЭС

Трудная, но жизненно важная операция – подрыв гидроэлектростанции на Украине – была предпринята руководством СССР в результате ожесточенных боев с гитлеровскими захватчиками. Вражеские войска неоднократно атаковали ДнепроГЭС, пытаясь захватить плотину и через нее ворваться в город Запорожье.

ДнепроГЭС. Фото: wikimedia.org

Чтобы помешать планам фашистов, было решено взорвать плотину. От взрыва образовалась огромная брешь, начался активный сброс воды, возникла обширная зона затопления в нижнем течении Днепра. 30-метровой лавиной снесло вражеские переправы, при этом много гитлеровцев погибло.

Однако вырвавшаяся на свободу вода не разделяла людей по принципу "свой – чужой". Разрушительная волна пронеслась по днепровской пойме, затапливая все на своем пути. Нижняя часть Запорожья полностью ушла под воду.

Количество погибших и материальный ущерб были катастрофическими. Буквально за час вода уничтожила огромные запасы разнообразных товаров, военные припасы, десятки тысяч тонн пищевых продуктов. Десятки речных судов погибли в страшном потоке вместе с судовыми командами. 

2 декабря 1959 года – Мальпассе

Во Франции на реке Рейран рухнула бетонная арочная плотина Мальпассе длиною по гребню 222 метра. Она была построена для ирригации и водоснабжения приблизительно в семи километрах от города Фрежюс на юге страны.

Катастрофа надвигалась постепенно, пока многочисленные угрозы не сошлись в роковой точке. Позже было установлено, что при проектировании плотины в недостаточном объеме было выполнено геологическое исследование. А при возведении сооружения строители экономили на качественном бетоне. В непосредственной близости от плотины военные производили взрывы. Недалеко от Мальпассе велось строительство автомобильной трассы и при работах также использовалась взрывчатка. Кроме того, водохранилище было переполнено из-за обильных дождей.

Плотина Мальпассе. Фото: wikipedia.org

И последствия не заставили себя ждать. Из-за прорыва плотины Мальпассе город Фрежюс был  практически полностью затоплен. По официальным данным, погибли 423 человека. Общий размер материального ущерба составил около 68 миллионов долларов.

9 октября 1963 года – Вайонт

Катастрофа с трагическим исходом случилась на одной из высочайших в мире плотин в итальянских Альпах. Там из-за проливных дождей часть скалы сошла в водохранилище. В результате поднялась волна высотой 200 метров. Она перехлестнула через гребень плотины и понеслась вниз. 

Несмотря на то что водная лавина смыла не больше одного метра верхнего слоя дамбы, этого оказалось достаточно для полного затопления долины реки Пьяве. Наводнением было уничтожено пять деревень. Жертвами стихии, по разным подсчетам, стали от 1900 до 2500 человек, погибли 350 семей.

Плотина Вайонт. Фото: wikipedia.org

Примечательно, что сама 262-метровая плотина устояла. Однако с тех пор водохранилище больше не наполняется.

7 августа 1975 года – Байньцяо

Разрушение плотины ГЭС Байньцяо высотой 118 метров произошло в Китае из-за выпадения за один день годовой нормы осадков. Водохранилище переполнилось, вследствие прорыва плотины образовалась волна высотой от трех до семи метров и шириной десять километров.

Плотина Баньцяо. Фото: wikipedia.org

Наводнение уничтожило семь районных центров и бесчисленное количество деревень. По официальной статистике, в результате затопления погибли 26 тысяч человек. Еще 145 тысяч погибло позже после из-за голода и эпидемий. Так или иначе пострадало 11 миллионов человек. Было разрушено 5 960 домов.

Июнь 1993 года – Киселевское водохранилище

Прорыв плотины длиной два километра и высотой 17 метров случился на Киселевском водохранилище на реке Какве неподалеку от города Серова в Свердловской области.

При наполнении водохранилища произошел прорыв заградительного сооружения. От наводнения пострадало шесть с половиной тысяч человек. Жертвами водной стихии стали 12 человек.

Киселевское водохранилище. Фото: wikipedia.org

В зону затопления попало 1 772 дома, 1 250 из них стали непригодными для жилья. Вода разрушила железнодорожный и пять автомобильных мостов, размыла 500 метров главного железнодорожного пути и три с половиной километра путей железнодорожного тупика.

17 августа 2009 года – Саяно-Шушенская ГЭС

Крупнейшая в современной России индустриальная техногенная авария произошла на Саяно-Шушенской ГЭС между Красноярским краем и Хакасией. Катастрофа унесла жизни 75 человек.

Саяно-Шушенская ГЭС. Фото: wikipedia.org

После расследования  Ростехнадзор назвал непосредственной причиной аварии разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата. По мнению экспертов, это произошло из-за "дополнительных динамических нагрузок переменного характера, которому предшествовало образование и развитие усталостных повреждений узлов крепления, что привело к срыву крышки и затоплению машинного зала станции". 

 

Оборудованию и помещениям ГЭС был нанесен гигантский ущерб. Работа по производству электроэнергии была приостановлена.

Последствия катастрофы пагубно отразились не только на экологической обстановке акватории, прилегающей к станции, но и на социальной и экономической сферах региона. Сумма материального ущерба составила более 40 миллиардов рублей.

Июнь 2010 года – дамба на Фухэ  

Причиной прорыва дамбы на реке Фухэ в провинции Цзянси в восточном Китае стали обильные дожди. Из зоны прорыва были эвакуированы около 100 тысяч человек.

Всего в десяти территориальных единицах Южного и Восточного Китая из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни, погибли 199 человек. Еще 123 человека числятся без вести пропавшими.

Прорыв дамбы в провинции Цзянси. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS

Из опасных районов было эвакуировано почти два миллиона 400 тысяч человек. Так или иначе от разрушительной стихии пострадали 29 миллионов жителей Поднебесной. Экономический ущерб от наводнения составил около 6,2 миллиарда долларов.

5 августа 2010 года – плотина на реке Инд

Это наводнение на юге Пакистана, по данным ООН, затронуло до 20 миллионов человек. В результате прорыва плотины на реке Инд было уничтожено около 895 тысяч домов.

Прорыв плотины на реке Инд. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS

Затоплено более двух миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Более 1 700 человек погибло. 

1 сентября 2011 года – плотина на реке Цяньтан

Прорыв плотины на реке Цяньтан случился неподалеку от города Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Это сооружение считалось местной достопримечательностью. Туристы приезжали полюбоваться уникальным природным явлением – самой высокой в мире приливной волной высотой до девяти метров.

Провинция Чжэцзян. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Однако иногда случалось так, что вода перехлестывала через защитные дамбы, унося человеческие жизни. Так, в 1993 году жертвами страшной волны стали 59 человек, в 2007 году – 11 человек.

Но волна, прорвавшая плотину в первый день осени 2011 года, оказалась настолько сильной, что стала причиной смерти огромного количества зрителей. После того как беспощадная вода пронеслась прямо по толпе, сбив людей с ног, многим туристам и местным жителям понадобилась медицинская помощь.

15 февраля 2017, 14:50

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