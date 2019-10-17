В Удмуртии у хозяев-извергов отобрали собаку

В Удмуртии задержаны местные жители, которые жестоко обращались со своей собакой. На них пожаловалась их соседка, проживающая в Игринском районе, сообщает ИА "Удмуртия".
Со слов женщины, ее соседи всячески издевались над животным, которое жило у них во дворе дома. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и обнаружили собаку с признаками побоев. Ветеринары установили, что псу нанесён существенный вред. Теперь его хозяевам грозит до пяти лет лишения свободы.
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