В Перми стая свирепых псов растерзала на куски пенсионерку

В Перми бездомные собаки набросились на 80-летнюю женщину и растерзали ее. Стали известны подробности жуткого происшествия.
По данным Ura.ru, пожилая женщина пришла на могилу своего почившего питомца. На склоне у железнодорожных путей на старушку напала стая собак. Одежду и растерзанный труп россиянки обнаружили правоохранители. В пресс-службе администрации Перми высказали версию случившегося. "Однако никто не растерзал женщину на куски. Это домыслы источника, насколько [нам] известно, это не так", – заявил источник.
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