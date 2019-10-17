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В Перми стая свирепых псов растерзала на куски пенсионерку

прочитано 335 раз

В Перми бездомные собаки набросились на 80-летнюю женщину и растерзали ее. Стали известны подробности жуткого происшествия. 

По данным Ura.ru, пожилая женщина пришла на могилу своего почившего питомца. На склоне у железнодорожных путей на старушку напала стая собак. Одежду и растерзанный труп россиянки обнаружили правоохранители. В пресс-службе администрации Перми высказали версию случившегося. "Однако никто не растерзал женщину на куски. Это домыслы источника, насколько [нам] известно, это не так", – заявил источник.

17 октября 2019, 12:55

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