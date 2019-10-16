В бизнес-центре Петербурга сорвался лифт с людьми

В среду, 16 октября, в бизнес-центре "Мельник" в Выборгском районе Санкт-Петербурга с девятого этажа рухнул пассажирский лифт. В момент происшествия там находились три человека.
Как передает газета "Петербургский дневник", в результате инцидента никто не пострадал: сработали аварийные подборки. Прибывшие на место спасатели помогли пассажирам выбраться через проем между этажами.
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