В Ижевске пенсионерку обманули на 172 тысячи рублей

Жительница Ижевска стала жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у пенсионерки крупную сумму денег. В настоящее время преступника разыскивают следователи, передает ИА "Удмуртия".
Согласно предварительным данным, накануне с пожилой женщиной связался мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что за приобретенные ранее биологически активные добавки потерпевшей положена компенсация, но перед этим она должна оплатить налог и пошлину. Не задумываясь пенсионерка перевела мошеннику 172 тысячи рублей.
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