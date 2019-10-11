"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (Видео)

Женщина утверждает, что Михаил Туватин никак не может быть причастен к жестокой расправе над ребенком. Впрочем, когда к ней заглянули журналисты, а это случилось сразу после визита полиции, Ольга Анатольевна старалась не смотреть в камеру и старалась отойти подальше от микрофонов.
Очевидцы утверждают, что во время обыска женщина страшно кричала. Тем не менее вопросы об этом от корреспондентов мать саратовского убийцы проигнорировала. Вместо этого, как сообщает телеграм-канал RT, Ольга принялась рассказывать, какой ее сын хороший.
"Он замечательный! Добрый, умный, работящий. Он работал простым рабочим. Он и работает. Просто разберутся там", – высказалась женщина.
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