В Кемерове вора выдал отпечаток на окне кафе

Оставленный отпечаток пальца на окне кемеровского кафе помог полицейским поймать ночного вора. Изначально о краже заявил владелец одного из городских кафе.
Предприниматель сообщил, что в заведение через окно проник неизвестный. По данным сайта VSE42.RU, злоумышленник похитил из подсобки электроинструменты на сумму в 20 000 рублей. При это преступник оставил отпечаток пальца, который в последствии помог установить его личность. В отношении рецидивиста заведено уголовное дело.
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