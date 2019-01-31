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Регионы

Под Москвой построят девять комплексов по переработке отходов

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В 2019 году в Подмосковье будут построены девять новых комплексов по переработке отходов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". "Я еще раз обращаю внимание глав на содействие: Сергиев Посад, Коломна, Кашира, Руза, это Егорьевск, – все территории, которые будут оснащены по последнему слову техники", – подчеркнул глава региона.

"Все это важно, потому что все, мы ушли от свалок. Здесь нет свалок, здесь совершенно цивилизованная и современная процедура переработки, процесс переработки мусора", – добавил Андрей Воробьев. Из 39 действовавших на территории области мусорных полигона уже были закрыты 24. По словам губернатора, продолжить сокращать их число можно будет после того, как заработают новые комплексы по переработке отходов (КПО).

"А каждый такой КПО стоит около трех миллиардов рублей, то есть это большие инвестиции", – рассказал Андрей Воробьев. В 2018 году таких комплексов было запущено три – в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске. Также с 1 января 2019 года в Московской области действует система раздельного сбора мусора, при которой жители разделяют "сухие" и "смешанные" отходы.

31 января 2019, 20:52

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