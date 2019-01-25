Умственно отсталый школьник устроил стрельбу из ружья под Красноярском

В Красноярском крае ученик пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья. Злоумышленника удалось остановить.
Ученик успел пострелять по окнам и машинам возле школы. При этом в здание ему зайти не удалось. Парень был задержан правоохранителями, пишет телеканал "360". В школе рассказали, что стрелявший в школе был умственно отсталым, он обучался в коррекционном классе.
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