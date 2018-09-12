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Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Трагическая история произошла с жительницей Кирова. Женщина, страдающая онкологическим заболеванием, умерла после того, как купила у знакомой китайские лекарства с истекшим сроком годности.  
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По словам сына умершей, она потратила на препараты порядка 180 тысяч рублей. Но кировчанка не жалела денег, ведь после диагноза "цирроз печени" и обнаруженного рака выбор у нее был небольшой.

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После употребления таблеток она некоторое время чувствовала себя лучше, но вскоре состояние ухудшилось. По словам сына покойной, срок хранения лекарств был 18 месяцев. При этом датой изготовления было указано 26 февраля 2014 года.

Мужчина пытался получить компенсацию от продавшей просроченные лекарства знакомой, но та отказалась и даже начала ему угрожать. Женщина заявила, что его мать сама настояла на покупке, сообщает издание "Первоисточник".

Она отметила, что мужчина сам же поддержал мать. "Врачи от нее полностью отказались. Я посмотрела и сказала: "Вариантов нет. Если не жалко денег, бери". Сын ее там же присутствовал, и она ему сказала: "Ну что, хочешь, чтоб мать еще пожила? Купим?" Он ответил: "Купим!" – рассказала она.

Женщина не стеснялась в выражениях в адрес сына подруги. По ее мнению, он – умственно отсталый инвалид, который не хочет работать и сам допустил смерть своей матери, а теперь хочет получить деньги.

По поводу даты изготовления продавец препарата заявила, что фактической значимости она не имеет. А срок хранения таблеток на самом деле пять лет.

Автор: Валерия Нарская12 сентября 2018, 18:55

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