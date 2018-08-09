В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей

Петросян и Степаненко разводятся Юные москвички зарезали отца-насильника Кобзон попал в больницу Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Четверг 9 августа
Лента новостей
19:29
Гигантский лось шокировал водителей (видео)
19:17
Гафт не может говорить после удара
17:56
Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой
17:25
После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка
17:03
Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой
16:33
Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной
16:24
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
16:00
Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
15:55
Федора Смолова жестко наказали за ДТП на элитном авто
15:55
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
15:41
Что утвердила "Единая Россия" в весеннюю сессию в здравоохранении
15:22
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
15:11
Актриса Тамара Дегтярева умерла после долгой борьбы с болезнью
15:01
Меланья Трамп явилась на прием в поношенном платье
14:49
Новая экономика: государство поможет заработать на старость
14:43
Звезда "Блестящих" прогнала мужа по просьбе сыновей
14:40
Как бывший муж Бузовой борется с раком
14:34
Инспекторы-взяточники перешли на "безнал"
14:29
Больной раком Успенский потерял сознание на глазах жены
13:55
Подтверждена страшная опасность мобильных телефонов
13:54
Пореченков оставил жену с тремя детьми
13:46
Пышка из "Дома-2" навязала жениху-дистрофику свою фамилию
13:44
В Таиланде монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
13:21
Станции "Лефортово" и "Авиамоторная" связали тоннелями
13:17
Федор Смолов перешел в "Локомотив"
13:14
Киев в истерике из-за бегства украинских звезд
13:10
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
13:08
Пенсионер на Priora сбил девушку – лейтенанта полиции
12:49
Фонду помощи тяжелобольным грозит закрытие
12:37
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
12:32
Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова
12:31
Как интернет-магазины экономят ваши деньги
12:23
В перевернувшейся машине с пьяным водителем погиб ребенок
12:10
Члены "банды ГТА" умрут в тюрьме
12:02
Всемирно известный коуч Тони Роббинс выступит в Москве
11:52
США одним махом убили все старания Путина
11:42
Тяжелобольная российская актриса при смерти
11:25
Как быть счастливым без детей
11:22
Пьяный ребенок на угнанной машине устроил две аварии в Приамурье
11:06
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
11:02
Спрятали два бюджета страны: у россиян отнимут накопления
10:54
"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела
10:52
Курс доллара резко подскочил
10:42
На Украине после ДТП перевернулся автобус с пассажирами (фото)
10:35
Москвичку обокрали на 13 миллионов
10:30
Лера Кудрявцева о рождении ребенка
10:20
Гигантская дыра в атмосфере Земли напугала ученых
10:09
Идолы завтрашнего дня: блокчейн захватывает медиа
10:06
В Мексике выкопали скелет "инопланетянина" (фото)
09:52
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
09:51
Тело россиянина две недели пролежало в лесу в Таиланде
09:44
Тереза Мэй удивила неуклюжим шпагатом
09:34
На Украине завели дело на поймавших педофила селян
09:23
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
09:10
Названы причины обрушения курса рубля
08:58
На дороге под Москвой нашли застреленного мужчину
08:50
Две улицы в Москве перекроют до 30 сентября
08:40
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
08:31
Россия взвыла от новых санкций США
08:28
После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж
08:05
Питт публично унизил Джоли
07:43
Больная раком жена Асада выступила с обращением
21:59
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
21:56
Садальский обнаружил подлый обман в истории с разводом Долиной
21:32
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа
21:31
Как живет единственная дочь Петросяна
21:16
"Любой день может стать похоронным": жена спасает тяжелобольного Гафта
20:44
"Сними штору с себя": нежная Волочкова попала впросак
20:40
Страшная авария с участием Ангелины Вовк попала на видео
20:16
Известный певец насмерть сбил пешехода
20:00
Это заговор: настоящая причина развода Петросяна и Степаненко вызвала шок
19:35
"Порно и иконы": что отправлял насильник Хачатурян подругам дочерей
19:05
Кандидат Собянин: МНПЗ закроет "грязные" производственные установки
18:56
"Ломятся прямо в дом!": адвокат Петросяна забил тревогу
18:43
"Он тупой": Водонаева резко высказалась о муже-изменнике Лорак
18:21
68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз
18:19
"Получила от него миллионы": Брэд Питт отбился от лживой Анджелины Джоли
18:08
Джигурда решил выкопать гроб покойной возлюбленной
17:30
У красавицы-жены Асада нашли рук груди
17:22
Курс доллара взлетел из-за новых санкций
17:11
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
17:06
Центр Уфы перекрыли из-за сообщения о бомбе
16:53
Невеста променяла Кличко на молодого красавчика
16:51
Глава крупной корпорации скончался в Удмуртии
16:47
По пути из Самары в Екатеринбург пропали три человека
16:32
Осиный улей навел шороху в Тюмени
16:27
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
16:13
Дерзких воров осудили за кражу кролика и 25 голубей
16:02
В Нижегородской области из реки вытащили труп
16:00
У Кудрявцевой появился ребенок
15:39
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
15:05
Пострадавшая Ангелина Вовк просит помощи после аварии
15:00
Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой
14:46
В Ростове-на-Дону годовалая девочка утонула в ванной
14:36
Как на Украине прошли похороны Олега Царева
14:34
Звезда сериала "Ольга" возбудила мужчин пышными формами в бикини
14:22
"Любовь – самое главное в жизни": смелое заявление соперницы Ани Лорак
14:17
Porsche 718 Boxter GTS: на взлет
14:16
Банкротство банка "Югра" – не выход для решения проблем кредиторов
14:15
Озолотившаяся избранница Петросяна купается в лучах славы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Степаненко может проиграть в битве за миллиард
"Джигарханян совсем плох": начались тайные переговоры о судьбе театра
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
"Забыла о христианской добродетели!": подруга убита лицемерием Степаненко
Мороз по коже: беременная Собчак страшно воет по ночам
Регионы

В Петербурге похитили бизнесмена из-за 15 тысяч рублей

прочитано 591 раз

На Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга несколько человек схватили директора ООО "Солдаты" Артема Куранова, надели ему на голову пакет, сковали руки наручниками и затолкали в машину, сообщает FlashNord. Некоторое время его катали по дорогам, после чего высадили в Ленинградской области, избили и оставили.

Пострадавший запомнил машину похитителей, о чем рассказал полицейским. Вскоре автомобиль был найден. За рулем находился знакомый бизнесмена, прораб из ООО "Регион лифт". Куранов отметил, что ранее предоставил "Регион лифту" рабочую силу, а компания не заплатила ему 15 тысяч рублей. Предприниматель предположил, что похищение было организовано, чтобы он забыл о долге.

9 августа 2018, 14:22

комментарии

Политика

США одним махом убили все старания Путина
Россия взвыла от новых санкций США
Захарова разнесла США за "слив" переговоров Путина и Трампа
Раскрыт секретный план войны Грузии с Россией

Шоу-бизнес

Гафт не может говорить после удара
Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Шоу-бизнес

"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела

Фанаты убеждены, что помощница юмориста лишь выиграла от скандала
Шоу-бизнес

Тяжелобольная российская актриса при смерти

Клич о помощи бросила Елена Ксенофонтова
Шоу-бизнес

Пореченков оставил жену с тремя детьми

Популярный актер очень скучает по родным
Шоу-бизнес

Как бывший муж Бузовой борется с раком

О футболисте откровенно рассказал его друг

Гороскоп

Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей

Фоторепортажи

Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару
Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести

Спорт

От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru