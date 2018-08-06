Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей

Экстренные службы и волонтеры на протяжении двух недель искали пропавшую без вести 27-летнюю жительницу города Губаха в Пермском крае. Поиски были остановлены после того, как ее любовник сознался в жестоком убийстве и рассказал ужасающие подробности уничтожения улик. прочитано 1889 раз Жительница города Губаха Пермского края Татьяна М. сообщила родным о своем переезде в Пермь. Помочь добраться до пункта назначения 27-летней девушке вызвался ее 36-летний друг Дмитрий З. В последний раз близкие видели несчастную 22 июля, после чего она на связь не выходила. ПО ТЕМЕ Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков Обеспокоенные долгим отсутствием девушки ее родители позвонили ей на сотовый телефон. Трубку поднял Дмитрий Зеленский. он рассказал, что высадил подругу на одной из улиц Перми и больше ее не видел. Были организованы поиски. Помимо волонтеров, прочесывающих местность, к делу подключились полицейские. Они отследили маршрут пары. Сообщается, что сперва Татьяна и Дмитрий остановились в городе Чусов, где девушка заходила в салон сотовой связи, передает URA.Ru. Из Чусова же мужчина вернулся в Пермь уже один. Так он стал подозреваемым в деле об исчезновении подруги. На допросе мужчина признался, что убил попутчицу. Более того, вскрылись ужасающие подробности того, каким именно образом он попытался скрыть следы своего преступления. Убийца расчленил тело жертвы, отделил мышцы от костей и пропустил через мясорубку. Получившийся фарш злодей смыл в унитаз, а кости выбросил в реку. Мотивы расправы не называются. В СМИ появилась информация, что Дмитрий часто ревновал Татьяну. При этом у самого мужчины есть жена и маленькая дочь, передает Life.ru. Поиски останков несчастной продолжаются.

6 августа 2018, 17:37 Автор: Геннадий Куприянов