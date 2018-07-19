Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков

Жительница села Старое Сляково в Татарстане зверски убила супруга. Затем 32-летняя женщина решила жутким способом избавиться от его останков.

Мотивом к преступлению послужила бытовая ссора. На эмоциях сельчанка вонзила в мужа нож, от чего тот погиб на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила труп столярными инструментами из гаража благоверного и спрятала останки между грядками. На следующий день жительница Татарстана заявила о пропаже супруга, передает Ura.ru.

Мужчину искали около месяца, пока следователи не осмотрели задний двор. Против преступницы возбудили уголовное дело.

Время криповых новостей после ЧМ 2018 — Олег Питерский(18+) (@poxo1977) 19 июля 2018 г.

Подобные случаи не редкость. Ранее житель Омской области нашел в огороде человеческие кости и череп. Оказалось, что останки принадлежат бывшему мужу 60-летней супруги садовода, сделавшего страшную находку. С мужчиной она расправилась еще в 1997 году из-за побоев и оскорблений.

А в Домодедовском районе Подмосковья местный житель убил сестру и попытался избавиться от тела посредством канализации. Мужчина расчленил тело и стал смывать останки в унитаз. Когда труба засорилась, он вызвал сантехника, который понял, в чем проблема, и вызвал полицию.