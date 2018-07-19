Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
Мотивом к преступлению послужила бытовая ссора. На эмоциях сельчанка вонзила в мужа нож, от чего тот погиб на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила труп столярными инструментами из гаража благоверного и спрятала останки между грядками. На следующий день жительница Татарстана заявила о пропаже супруга, передает Ura.ru.
Мужчину искали около месяца, пока следователи не осмотрели задний двор. Против преступницы возбудили уголовное дело.
Время криповых новостей после ЧМ 2018— Олег Питерский(18+) (@poxo1977) 19 июля 2018 г.
Подобные случаи не редкость. Ранее житель Омской области нашел в огороде человеческие кости и череп. Оказалось, что останки принадлежат бывшему мужу 60-летней супруги садовода, сделавшего страшную находку. С мужчиной она расправилась еще в 1997 году из-за побоев и оскорблений.
А в Домодедовском районе Подмосковья местный житель убил сестру и попытался избавиться от тела посредством канализации. Мужчина расчленил тело и стал смывать останки в унитаз. Когда труба засорилась, он вызвал сантехника, который понял, в чем проблема, и вызвал полицию.
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